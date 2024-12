Papa Francesco celebra in Piazza di Spagna la festa dell'Immacolata

Roma, 9 dic. (askanews) - Papa Francesco ha celebrato la festa dell'Immacolata Concezione con una cerimonia in Piazza di Spagna, nel centro di Roma, dove è stato accolto da una folla numerosa di sostenitori e fedeli. L'87enne pontefice argentino ha offerto, come da tradizione, una preghiera alla Vergine Maria di fronte alla statua della Madre di Dio vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti. Il Papa come sempre in sedia a rotelle si è presentato con un grosso livido scuro sul mento, che già si era visto sabato. Un portavoce del Vaticano ha detto che il Pontefice se l'è procurato urtando un comodino con il mento venerdì mattina.