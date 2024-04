Papa: appello perché si fermi spirale violenza in Medioriente

Roma, 14 apr. (askanews) - "Seguo con preoccupazione e dolore le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran, faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il Medioriente in un conflitto bellico ancora più grande". Lo ha detto Papa Francesco nel corso del Regina Caeli in piazza San Pietro, riferendosi all'attacco ad Israele di questa notte da parte dell'Iran.