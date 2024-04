Paolo Berlusconi: famiglia vicina a FI ma nessuno scende in campo

Milano, 12 apr. (askanews) - La famiglia Berlusconi "è sempre vicina" a Forza Italia "ma penso che nessuno della famiglia abbia intenzione di entrare nell'agone ma di essere sempre e comunque vicini al partito". Lo ha detto Paolo Berlusconi, arrivando al convegno di Forza Italia sui diritti degli animali che vede tra i relatori la figlia Nicole.

"Alle Europee ci aspettiamo un buon risultato, per il bene della coalizione, visto che Antonio Tajani e tutto il gruppo hanno fatto un ottimo lavoro. Noi come famiglia siamo vicini e soddisfatti che Antonio continui il lavoro di Silvio. Credo che ognuno debba svolgere il proprio ruolo per rafforzarsi e così facendo rafforza la coalizione di centrodestra. È chiaro che ci può essere un momento in cui uno può prevalere sull'altro e viceversa. Però l'importante è che la creatura di Silvio, cioè il centrodestra, è una cosa che ha tutti i numeri per andare avanti e parla uno che è fuori dalla politica, mi raccomando non mettetevi in testa cose strane".