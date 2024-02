Palestinesi in fuga da Rafah nel timore dell'incursione di Israele

Roma, 13 feb. (askanews) - Con le macchine cariche all'inverosimile, famiglie palestinesi fuggono da Rafah, vicino al confine con l'Egitto, mentre Israele si prepara a un'incursione nella città a Sud della Striscia di Gaza.

Da giorni il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle forze armate del suo Paese di pianificare "l'evacuazione della popolazione" da Rafah, in vista di un previsto assalto di terra. Ma un portavoce dell'Idf ha riferito alla Cnn che ancora non è stato presentato al governo un piano per l'evacuazione, mentre aumentano le pressioni internazionali per una tregua.

I palestinesi, costretti di nuovo a fuggire, sono sempre più disperati: "Siamo stati sfollati da Gaza City verso Sud, ad al-Zawayda. Da lì, siamo stati sfollati di nuovo a Rafah. Ora vogliono che fuggiamo a Deir al-Balah. Non abbiamo soldi per permetterci di fuggire avanti e indietro. Non c'è un posto sicuro, non sappiamo dove andare" dicono alcuni.