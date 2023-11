Palazzo Chigi illuminato contro la violenza sulle donne

Roma, 24 nov. (askanews) - "Le donne italiane non sono sole, il numero 1522 si può chiamare in ogni minuto del giorno se si ha paura e consente di trovare dall'altra parte qualcuno che ti può aiutare immediatamente perché le norme ci sono, le istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'accensione della facciata di Palazzo Chigi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Sull'edificio è stato proiettato il 1522, il numero di telefono gratuito e attivo 24 ore su 24 a cui chiamare per avere aiuto o consigli. A rispondere ci sono operatrici specializzate in richieste di aiuto e sostegno di vittime di violenza e stalking.