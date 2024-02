Roma, 12 feb. (askanews) - "Al momento non abbiamo fatto alcuna richiesta di domiciliari in Ungheria perché non ci sono le condizioni di sicurezza, a nostro avviso. Durante il fine settimana nei 'Giorni dell'onore' sono apparsi dei murales che non fanno altro che confermare i timori che abbiamo sempre espresso e che abbiamo rappresentato ai ministri che abbiamo incontrato": lo ha dichiarato Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, ospite a Start su Sky TG24.