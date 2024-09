"Ozi", al cinema il film green prodotto da Leonardo Dicaprio

Roma, 17 set. (askanews) - Dopo essere stato presentato alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival nella sezione Premiere fuori concorso, arriva al cinema dal 19 settembre il film d'animazione green "Ozi - La voce della foresta" di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio e distribuito al cinema da Notorious Pictures.

Il film, prodotto dalla star hollywoodiana nota per il suo impegno ecologista, è ambientato nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene distrutto dall'uomo. Salvata da un gruppo di volontari, impara a comunicare con la lingua dei segni e diventa un'influencer. Un giorno per caso, scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato: la deforestazione ha distrutto l'ambiente che lei conosceva. Ozi decide così che la sua nuova missione, oltre a quella di trovare i suoi genitori, è far sapere al mondo cosa sta succedendo nella foresta pluviale.

"Ozi - La Voce della Foresta" è un film che attraverso un racconto avvincente e un linguaggio capace di parlare ad un pubblico più giovane, ma non solo, affronta tematiche dall'enorme rilevanza sociale e di estrema attualità, come quella ambientalista.

Il film è un invito a cambiare il mondo in modo sostenibile, con un tocco di umorismo e avventura ogni giorno.

Con ingegnosi espedienti narrativi, la storia mostra le disavventure dei piccoli protagonisti che vedono il loro habitat scomparire, offrendo una prospettiva inaspettata sulla crisi ambientale e riflettendo, tra risate e riflessioni, sul nostro rapporto con la natura e l'importanza di proteggerla.