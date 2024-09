Roma, 4 set. (askanews) - Scontri con la polizia e arresti durante le proteste nel centro di Tel Aviv. Gli israeliani sono scesi in piazza per il terzo giorno consecutivo per chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco, dopo il ritrovamento di sei ostaggi morti a Gaza e dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto qualsiasi "concessione" nei colloqui in stallo per un accordo tra le parti.