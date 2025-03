Oscar al cartoon ecologista "Flow". Il regista: è un film diverso

Roma, 3 mar. (askanews) - Il regista Gints Zilbalodis è ancora incredulo: "Flow", ha sconfitto cartoon del calibro di "Inside Out 2" e ha conquistato l'Oscar per il miglior film d'animazione.

Un successo inaspettato per l'opera ecologista lettone che ha debuttato al Festival di Cannes a Un certain regard nel 2024, incantando il pubblico, è stata presentata in vari festival del mondo, tra cui la Festa del cinema di Roma, ad Alice nella Città, ha vinto il Golden Globe e ora la prestigiosa statuetta dell'Academy.

Realizzato con un budget di 6 milioni di dollari, "Flow - Un mondo da salvare", questo il titolo in Italia, è senza dialoghi e racconta l'avventura di un gattino che cerca di sfuggire a un'inondazione, in un mondo in cui gli esseri umani sembrano scomparsi, mettendosi in salvo su una barca, insieme a un gruppo di animali.

"È il primo film lettone che ha ottenuto questo riconoscimento e questa attenzione a livello mondiale, quindi è una sensazione speciale qui per le persone - dice il regista - ma è anche un film diverso da quello che la gente è abituata a vedere. Quindi penso che sia semplicemente qualcosa che sorprende le persone e vuole far vedere qualcosa di nuovo e che funziona sia per i bambini che per gli adulti. Non era davvero intenzionale, non stavamo cercando di fare un grande film commerciale".

Incredibile dice, che ne sia stato riconosciuto il valore per l'idea che c'è dietro, più che la qualità, a fronte dei grandi budget investiti dagli Studios. E il gatto è un personaggio che gli assomiglia, sostiene il regista, è indipendente all'inizio ma deve imparare a fidarsi degli altri e a collaborare, un po' come per lui che ha iniziato da solo prima di lavorare in team.

Inoltre, afferma, il gatto e gli altri animali sono davvero protagonisti, non personaggi minori o di supporto e si crea una forte empatia con loro. "Credo che questo dimostri che possiamo entrare in contatto con questo tipo di personaggi, perché abbiamo molto più in comune di quanto si possa pensare con loro. Condividiamo tutti le stesse paure, gli stessi istinti e gli stessi bisogni. Quindi l'animazione può rendere molto più coinvolgente una storia come questa, che non si potrebbe fare in altro modo, perché si possono spingere le cose più in là ed essere più espressivi".

"Flow" sarà disponibile dal 6 marzo in streaming su CGtv.it e sulle principali piattaforme tra cui Prime Video, Apple Tv+, Google Tv, Youtube, Timvision, Infinity e Chili, grazie a CG Entertainment e a Teodora Film.