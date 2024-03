Oscar 2024, tutto pronto a Hollywood. L'Italia punta su Matteo Garrone

Roma, 7 mar. (askanews) - Manca pochissimo alla 96esima edizione degli Oscar. Lo srotolamento del red carpet a Hollywood fa partire da sempre il countdown: nella notte tra il 10 e l'11 marzo verranno assegnati i premi più prestigiosi e attesi del cinema. E i pronostici, per quanto le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vedono favorito "Oppenheimer": il film di Christoper Nolan sul padre della bomba atomica si presenta con 13 nomination pesanti, tra cui quella come miglior film, regia, sceneggiatura, miglior attore, Cillian Murphy, anche lui tra i favoriti per la statuetta insieme a Bradley Cooper per "Maestro".

Si punta molto anche su "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos, con 11 candidature, e sull'incredibile prova della protagonista Emma Stone, in lizza come migliore attrice. C'è poi Martin Scorsese che ha 10 nomination per il suo "Killers of the Flower Moon", seguito da "Barbie" di Greta Gerwig che corre in 8 categorie, anche come miglior film.

In quest'ultima, la più prestigiosa, ci sono tra gli altri da tenere dì'occhio anche "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, che ha in tutto 5 nomination ed è favorito per la sceneggiatura, il britannico "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer, il debutto di Celine Song, "Past Lives" e The Holdovers - Lezioni di vita" di Alexander Payne con Paul Giamatti.

L'Italia punta su Matteo Garrone: "Io capitano" è nella cinquina del miglior film internazionale. Dopo il Leone d'argento alla regia a Venezia, il film che racconta l'epopea dei migranti per raggiungere l'Europa ha conquistato diversi premi internazionali. Il favorito è "La zona d'interesse" ma l'Italia ci spera. L'ultimo Oscar per "La Grande Bellezza" è di 10 anni fa.