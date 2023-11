Ornella Vanoni presenra il nuovo disco Calma Rivoluzionaria Live 2023

Milano, 30 nov. (askanews) - L'inossidabile Ornella Vanoni presenta il suo nuovo progetto discografico Calma Rivoluzionaria Live 2023, disponibile da venerdì 1 dicembre per BMG.

A distanza di due anni dall'ultimo album, la Vanoni fa un omaggio a se stessa con Calma Rivoluzionaria Live 2023, un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei suoi grandi successi, a questi si aggiungono due inediti: Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani - già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio con l'emozionante videoclip su Youtube - e Camminando di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.

Racconta Ornella Vanoni: "Tutto è nato da una chiacchierata con Paolo Fresu, che mi ha detto che al festival jazz di Berchidda erano andate in scena tante bravissime pianiste, chitarriste Mi sono detta: se sono così brave perché non fare un gruppo con qualcuna di queste talentuose musiciste? Mi piaceva l'idea di dimostrare che la creatività e la competenza del gentil sesso riescono a regalare una marcia in più alle emozioni di un ascoltatore. Presentarsi di fronte ad un pubblico, trovare sempre delle nuove cifre stilistiche per rendere speciale un tour non è mai semplice e richiede cura e amore in ogni singolo dettaglio . Mi piace pensare che mettermi a nudo ancora una volta, così come sono, così come canto dal vivo, mi avvicini sempre di più alle persone con le mie fragilità ma anche con la mia voglia di celebrare la vita."

"Non è solo un disco live ma la testimonianza di un periodo particolare nella vita e nella carriera di Ornella. È un live "vero" dove, anche grazie all'inserimento dei dialoghi di Ornella con il pubblico, abbiamo voluto provare a ricreare quella magia che solo chi era presente è riuscito a vivere. La cosa che mi ha stupito di più è stato tornare in studio con Ornella dopo due anni e scoprire una voce allegra e squillante. È vero che la registrazione di Ornella di "Calma Rivoluzionaria" è stata la prima session dopo l'intervento al cuore dello scorso anno, ma mi piace pensare che il merito sia anche del ruolo di Samuele Bersani, che debutta in veste di produttore su una delle più importanti uscite di BMG". - racconta Dino Stewart (Managing Director BMG).

Frutto d'ispirazioni profonde, Calma Rivoluzionaria Live 2023 vuole essere un ritratto sonoro e spirituale della luna, a rappresentazione di quella parte di noi che rimane in ombra dietro al sole, emergendo con una bellezza misteriosa capace di riflettere la nostra interiorità più profonda.