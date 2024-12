Orban da Erdogan ad Ankara, a colloquio su Ucraina e Medio Oriente

Roma, 12 dic. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto ad Ankara il primo ministro ungherese e presidente di turno dell'Ue Viktor Orban, nell'ambito della sua cosiddetta "missione di pace" per l'Ucraina, che lo ha già visto far visita al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e telefonare al leader russo Vladimir Putin.

Orban, il partner politico più vicino sia a Trump che a Putin nell'Unione Europea, ha ripetutamente chiesto colloqui di pace e rifiutato di inviare aiuti militari a Kiev dopo l'invasione russa del 2022. Nell'incontro con Erdogan, secondo quanto riferito dal suo portavoce, discuterà dei "conflitti in Ucraina e in Medio Oriente".

Non si esclude in futuro un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non è in programma - ha detto il responsabile dell'ufficio del primo ministro, Gergely Gulyas - ma non lo escludiamo... Non ci sono piani in merito, ma c'è un'opportunità di negoziazioni".