Orban arriva a Bruxelles: "Tengo contatti con Mosca e ne vado fiero"

Roma, 26 ott. (askanews) - L'Ungheria tiene aperti i canali di comunicazione con la Russia e ne va orgogliosa: lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban a Bruxelles arrivando al Consiglio Europeo in corso da oggi nella capitale belga.

"Abbiamo una strategia molto chiara e trasparente su questo, che è diversa dalla maggioranza delle strategie e magari anche dalla vostra" ha detto Orban davanti a una selva di microfoni.

"Voi avete una strategia di guerra, noi abbiamo una strategia della pace, e la gente farebbe di tutto per avere la pace. Quindi noi teniamo aperti tutti i canali di comunicazione con la Russia, altrimenti non ci sarebbe speranza di pace. Questa è una strategia, ne siamo orgogliosi. Siamo fieri di farlo. Siamo gli unici che parlano a sostegno e in favore della pace, che sarebbe nell'interesse di tutti in Europa".