Oprah Winfrey: "Il colore viola" è un film per chi cerca guarigione

Roma, 7 dic. (askanews) - Passerella rigorosamente in viola a Los Angeles, anche per Oprah Winfrey, con abito e trucco intonato: l'occasione era la premiere del film "The Color Purple" ("Il colore viola"), adattamento cinematografico del romanzo premio Pulitzer di Alice Walker, che, ha detto la giornalista, l'ha aiutata a superare il trauma di essere stata violentata quando aveva 14 anni.

Oprah figura tra i produttori del film, un musical, insieme a Steven Spielberg che già aveva diretto un film nel 1985 tratto dallo stesso libro. Il romanzo racconta le difficoltà e gli abusi sessuali subiti dalle donne nere nel Sud degli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Alla prima sono intervenuti tra gli altri, il regista Blitz Bazawule e gli attori H.E.R, Deon Cole e Phylicia Pearl Mpasi.

"Se sei una donna o un uomo che ha un cuore che ha bisogno di essere aperto, hai passato delle cose, non pensavi di poterle superare, vuoi provare più gioia, hai bisogno di perdonare qualcuno, hai bisogno di una guarigione nella tua vita, hai bisogno di speranza nella tua vita, hai bisogno del coraggio di andare avanti, nonostante tutto quello che sta succedendo nella tua vita, questo film è per te" ha detto Oprah Winfrey.