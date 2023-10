Operazione antiterrorismo a Milano, 2 arresti

Milano, 17 ott. (askanews) - Proselitismo per la jihad e addestramento per l'uso di armi. Sono le accuse con cui sono state firmate le ordinanze di custodia cautelare per due individui nell'ambito di una operazione antiterrorismo della Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Agli arresti un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, di 44 e 49 anni . I due sono accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

L'inchiesta è partita nell'agosto del 2021 quando si sono trovate tracce dei due indagati su gruppi WhatsApp di matrice jihadista e riconducibili allo "Stato Islamico".

L'indagine ha confermato la centralità del cyberspazio e dei circuiti mediatici internazionali, nella diffusione del messaggio jihadista finalizzato al proselitismo ed all'esaltazione delle azioni terroristiche da parte dell'organizzazione a cui hanno aderito gli indagati.

In particolare, la Polizia ha riscontrato l'utilizzo della rete per una sorta di addestramento diffuso.