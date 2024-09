Open Gate Italia e Italgas a supporto del settore agricolo

Siracusa, 25 set. (askanews) - La transizione ecologica e la decarbonizzazione sono concetti fondamentali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e per costruire un futuro sostenibile. Presso la Sala Elio Vittorini al Comune di Siracusa - Palazzo Vermexio si è svolto l'evento dal nome "Decarbonizazzione e Agricoltura", organizzato da Open Gate Italia in collaborazione con Italgas, nell'ambito di Divinazione Expo di Siracusa. Abbiamo parlato con Lorenzo Romeo, Direttore Corporate Strategy Italgas:

"Con Italgas abbiamo avviato una serie di iniziative che da un lato ci vedono cattivi nella collaborazione con le principali associazioni come Coldiretti o il Consorzio italiano biogas per la promozione di questa risorsa di questo vettore energetico. Nel nostro ruolo di distributori di gas siamo molto attivi nell'avvicendamento e nell'ammodernamento delle reti per renderle pronti ad accogliere questa nuova risorsa che è il biometano che rappresenta un gas verde, sostenibile e ad impronta carbonica nulla".

Diversi i temi affrontati, a partire dalle strategie per ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo, fino ai possibili processi di cambiamento per trasformare l'attuale modello economico e sociale in uno più sostenibile. La decarbonizzazione è un elemento essenziale della transizione ecologica, per questo è essenziale intraprendere dei percorsi condivisi per l'adozione di tecnologie come il biogas e l'agrivoltaico, nonché per l'implementazione di pratiche di allevamento più ecocompatibili. È poi intervenuto Pietro Gattoni, Presidente CIB Consorzio Italiano Biogas:

"Il biometano è stato parte di questo percorso in quanto ha dimostrato come non solo è importante produrre energie rinnovabili in agricoltura come energia elettrica, ma è anche importante che la bio energia sia un fattore che moltiplica la capacità dell'azienda agricola di essere innovativa e quindi ne aumenta la sua competitività ma anche il suo percorso di sostenibilità".

Infine abbiamo parlato con Elvio Bonollo, Responsabile Relazioni Esterne Distillerie Bonollo Umberto S.p.a:

"Siamo qua a testimoniare la nostra esperienza in termini di contributo alla decarbonizzazione dei consumi per effetto dell'inaugurazione avvenuta ad aprile dello scorso anno dell'impianto di produzione di biometano sulla nostra distilleria. Questo ci consente di ottenere biometano a partire dai residui liquidi nei processi di distillazione passando attraverso una digestione anaerobica e poi l'upgrading che porta al biometano".

La sostenibilità in agricoltura è essenziale per contrastare i cambiamenti climatici e garantire un futuro sostenibile. È fondamentale, quindi, l'impegno congiunto da parte dei governi, aziende di settore e non solo, che rappresentano l'intera filiera, e non di poca importanza anche l'impegno morale e sociale di ogni singolo cittadino che posa fare la sua parte per il bene del pianeta.