Onu: violazioni dei diritti fondamentali nello Xinjiang e in Tibet

Milano, 4 mar. (askanews) - "Chiedo inoltre al governo (cinese) di attuare le raccomandazioni formulate dal mio ufficio e da altri organismi per i diritti umani in relazione a leggi, politiche e pratiche che violano i diritti fondamentali, anche nelle regioni dello Xinjiang e del Tibet. Mi sto impegnando con le autorità di Hong Kong sulle continue preoccupazioni sulle leggi sulla sicurezza nazionale". Così l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker T rk, durante un discorso davanti ai membri del Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Anche T rk, criticato per non aver sfidato abbastanza la Cina sui diritti umani, parla di "continue preoccupazioni sulle leggi sulla sicurezza nazionale" a Hong Kong.