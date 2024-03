Onu: stop alle azioni israeliane illegali in Cisgiordania

Milano, 8 mar. (askanews) - A Ginevra, l'Onu ha evidenziato, in un nuovo rapporto, "la drastica accelerazione della costruzione degli insediamenti così come contro l'oppressione, la violenza e la discriminazione contro i palestinesi" in Cisgiordania. "Le azioni illegali di Israele in Cisgiordania devono cessare immediatamente", ha ribadito alla stampa Ajith Sunghay, capo dell'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. "Ancora una volta, ricordiamo a Israele che il trasferimento della popolazione di una potenza occupante nel territorio occupato, o il trasferimento forzato della popolazione all'interno o dal territorio occupato, o l'annessione del territorio con l'uso della forza sono tutti severamente proibiti. Funzionari e altri coinvolti in tale condotta rischiano la responsabilità penale individuale. Come l'Alto Commissario ha più volte sottolineato, le azioni illegali di Israele contro la popolazione palestinese in Cisgiordania devono cessare immediatamente".