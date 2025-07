Onu: indagini indipendenti e rapide sulle violenze in Siria

Milano, 18 lug. (askanews) - Le Nazioni Unite chiedono "indagini rapide" dopo le violenze nella Siria meridionale. La portavoce delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, ha affermato che "lo spargimento di sangue e la violenza devono cessare e che la protezione di tutte le persone deve essere la massima priorità", e ha chiesto che "tutti i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni", durante una conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera. La città siriana a maggioranza drusa di Sweida conta i suoi morti venerdì dopo il ritiro delle truppe governative, deciso dal presidente ad interim Ahmad al-Shareh per evitare una "guerra aperta" con Israele.