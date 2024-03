Onu approva risoluzione per cessate il fuoco immediato a Gaza

New York, 25 mar. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che chiede a Gaza "un cessate il fuoco immediato durante il Ramadan rispettato da tutte le parti" e "il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per rispondere ai bisogni umanitari e medici, e chiede inoltre che le parti rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute".

Inoltre la bozza di risoluzione "sottolinea l'urgente necessità di ampliare il flusso di assistenza umanitaria e di rafforzare la protezione dei civili nell'intera Striscia di Gaza e ribadisce la sua richiesta per la revoca di tutte le barriere alla fornitura di aiuti umanitari".

Il documento è passato con l'astensione degli Stati Uniti, 14 voti a favore e zero contrari.