Oms: solo 3 giorni di carburante per ospedali nel sud di Gaza

Milano, 8 mag. (askanews) - "Il carburante che ci aspettavamo fosse consentito oggi non è stato consentito (nella Striscia di Gaza, ndlr). Ciò significa che abbiamo solo carburante sufficiente per far funzionare i servizi sanitari nel Sud per altri tre giorni. L'OMS ha pre-posizionato alcune forniture nei magazzini e negli ospedali, ma senza ulteriori aiuti che affluiscono a Gaza, non possiamo sostenere il nostro supporto salvavita agli ospedali". Lo detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.