Olimpiadi, Zaia: pista bob Cortina sarà pronta prima del previsto

Milano, 6 feb. (askanews) - "La famosa pista di bob" di Cortina "sarà pronta prima del previsto, tanto che a marzo ci sarà il primo test" di congelamento. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell'evento "Ono year to go" a una anno dal via dei Giochi olimpici invernali del 2026. "Questa candidatura l'ho preentata io e sembrava non avere le caratteristiche per portare a casa il risultato, ma alla fine lo abbiamo portato a casa. Questa idea di un'Olimpiade diffusa è assolutamente vincente, soprtattutto sul fronte della sostenibilità ambientale, ma ricordiamo che 3,5 miliardi di cittadini del mondo ci vedranno" in tv "e almeno due milioni li avremo nel territorio. È una doppia legacy: da un lato il 2026 con le Olimpiadi, fra un anno da oggi, dall'altro nel 2028 avremo le Olimpiadi giovanili invernali, altra occasione per valorizzare i nostri territori e per ammortizzare i grandi investimenti che facciamo, ma soprattutto, come veneti, per valorizzare il Patrimonio dell'Umanità rappresentato dalle Dolomiti, che già oggi vedono oltre nove milioni di visitatori".