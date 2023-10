Olimpiadi, Meyer (Atout France): in vendita 13 milioni biglietti

Roma, 28 ott. (askanews) - Presentazione a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

"Siamo più o meno a un anno da Parigi 2024 e siamo lieti di poter accogliere tutti in Francia, così come per tutti i grandi eventi accolti in Francia pensiamo ad esempio alla Coppa del Mondo di rugby che oggi celebra la sua finalissima. O alla Coppa del Mondo

di sci. Fino alle Olimpiadi. Con tredici milioni di biglietti in vendita e circa 4 miliardi di telespettatori previsti", ha detto Frederic Meyer, Direttore di Atout France Italia, Grecia,

Svizzera.