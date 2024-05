Oleificio Zucchi protagonista alla Sagra del Pesce di Camogli

Camogli, 14 mag. (askanews) - La tradizione olearia incontra la storicità di una delle kermesse culinarie più riconosciute al mondo. Oleificio Zucchi è diventato infatti sponsor della Sagra del Pesce di Camogli, giunta quest'anno alla sua 72esima edizione. Al centro la celebrazione della frittura come momento di convivialità e come motore di divertimento e di ristoro per tutti, grandi, piccoli, coppie e famiglie. E sul mare ligure, tra i vicoli e i carruggi, ecco spuntare le porzioni di pesce fritto dorato alla perfezione. Grazie all'olio che da sei generazioni Oleificio Zucchi produce con cura e con dedizione. Abbiamo parlato con Alessia Zucchi, AD Oleificio Zucchi:

"È davvero un'emozione essere qui. Primo anno da sponsor, presentiamo il fritto libero che è il nostro prodotto di punta di quest'anno, siamo certi che possa dare qualcosa in più alla sagra di Camogli. Siamo partiti dall'esigenza del cliente, è un prodotto che risponde alla necessità di poter godere un fritto in famiglia, a casa, senza il problema degli odori. È un prodotto che performa con -50% di odori ed un punto di fumo a 230 ".

Già perché la Sagra di Camogli è stata l'occasione per il lancio di Zucchi Fritto Libero!, un nuovo prodotto innovativo e rivoluzionario che riduce l'odore di frittura del 50% rispetto agli oli di girasole standard, garantendo un'esperienza culinaria più piacevole e leggera. Inoltre, la sua elevata resistenza alle alte temperature assicura un fritto croccante e asciutto, esaltando i sapori senza alterarli. E a Camogli Zucchi Fritto Libero! ha fatto centro, incontrando il favore di tutti i consumatori. Ha poi parlato Antonio Verdina, Presidente Pro Loco Camogli:

"Questa è la 72esima edizione, arriva sempre più gente e ospitiamo tutti loro offrendogli una frittura particolare, meravigliosa. Tutto pesce azzurro pescato qui e cucinato con Olio Zucchi che è spettacolare. Non mi è mai capitato di lavorare così tante ore e non sentire odore di fritto. L'olio ha retto la cottura e siamo soddisfatti".

Sole, mare e una buona frittura. Più gustosa, più leggera e. senza odore. Per riscoprire la piacevolezza del fritto autentico e dei sapori tradizionali.