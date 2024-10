Nuovo Piano di investimenti da 500 milioni di euro di Belenergia

Taranto, 9 ott. (askanews) - Potenziare gli impianti di energia rinnovabile già presenti sul territorio, crearne di nuovi, utilizzando tecnologie innovative E incrementare le risorse umane. Questi gli obiettivi che Belenergia vuole raggiungere Nei prossimi cinque anni in Italia. In occasione del seminario annuale del gruppo leader nel settore dell'energia rinnovabile e dell'economia circolare, è stato infatti annunciato un nuovo piano di investimenti di 500 milioni di euro. Un progetto reso possibile grazie ad una recente operazione di rafforzamento di capitale del valore di 190 milioni. Abbiamo con Pierpaolo Indino, Chief Financial Officer:

"Dal punto di vista finanziario questo piano di investimenti rappresenta una pietra miliare nel panorama di Belenergia. L'operazione di rafforzamento del capitale con un investimento di 190 milioni effettuato a giugno ci ha dato una solida base per rafforzare e finanziare la crescita e sostenere l'ambizioso piano di investimenti che abbiamo da qui ai prossimi anni, più o meno di 500 milioni. Questo capitale ci permetterà di accelerare ed avanzare nel piano di sviluppo, ci permetterà di diversificare il portafoglio di impianti di energie rinnovabili e ci permetterà di incrementare la presenza di Belenergia anche nei mercati europei".

Il Gruppo ha deciso di investire in Italia già nel lontano 2011, perché sin da subito ha colto le potenzialità straordinarie del Paese nell'ambito dell'energia rinnovabile. Ed oggi intende continuare ad investire sul territorio per stimolare la crescita economia dell'intero paese, rafforzando allo stesso tempo l'infrastruttura energetica e migliorandone l'efficienza. Abbiamo poi parlato con Jacques Edouard Lévy, Chief Executive Officer BelEnergia:

"Il Paese offre un potenziale enorme nel campo dell'energia rinnovabile e dell'economia circolare. Ci sono molte risorse naturali che vanno trattate ed utilizzate, anche personale qualificato che può creare per il territorio una ricchezza importante. L'Italia per un gruppo come il nostro che ormai è italiano ma che è finanziato principalmente dai francesi è un traguardo importante. Lo facciamo perché l'Italia fa parte dell'Europa e condividiamo gli stessi valori, e poi l'Italia è più avanti della Francia su tanti aspetti ambientali".

Il cuore pulsante del successo del Gruppo Belenergia però non è solo rappresentato dalle nuove tecnologie utilizzate o dall'impiantistica di nuova generazione, ma anche e soprattutto dalle persone che quotidianamente vi lavorano. Si tratta di professionisti del posto, assunti dal gruppo proprio in virtù delle loro competenze tecniche e manageriali e del forte legame che li unisce al territorio. Infine abbiamo parlato con Nicolas Baron, Chief Industrial Officer:

"Il nostro di crescita e di investimento non riguarda solo l'espansione dei nostri impianti e delle nostre tecnologie, ma anche lo sviluppo delle risorse umane che per noi sono il core del successo di Belenergia. In questi anni siamo cresciuti non solo in termini di capacità industriale, ma anche come squadra portato nel gruppo talenti altamente qualificati che contribuiscono alla nostra missione di diventare leader del settore dell'energia rinnovabile".

Belenergia si prepara dunque ad affrontare una nuova sfida, in stretta collaborazione con istituzioni, partner industriali e comunità locali con l'obiettivo di produrre effetti benefici sui territori, migliorando la vita del Pianeta e delle singole persone che lo abitano.