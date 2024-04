Nuovo Nissan Juke riparte da Milano: livrea gialla e tech a bordo

Milano, 5 apr. (askanews) - Il nuovo Nissan Juke riparte da Milano: la multinazionale giapponese, Official car della maratona della Madonnina del 7 aprile, ha presentato per la prima volta in Italia l'evoluzione del suo crossover compatto, durante il Milano Running Festival. Livrea gialla, interni rinnovati e tecnologia a bordo caratterizzano il nuovo Juke, che dopo aver stregato gli automobilisti negli anni scorsi, oggi si presenta con due opzioni di propulsione, Hybrid e benzina.

Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. "Rispetto all'anno pre-pandemia, Juke ha raddoppiato i volumi e siamo in un ottimo trend di crescita. Arriviamo in questa nuova fase con una novità importante: contenuti di prodotto a parità di prezzo rispetto alla versione precedente, la gamma continua a partire da 25mila euro. E abbiamo contenuti di prodotto importanti, a livello di infotainment, di sicurezza, una nuova versione N-Sport che si abbina alla maratona di Milano e il colore giallo che era protagonista della campagna di lancio della prima versione di Juke e sarà alla base della campagna di comunicazione".

Nissan arriva nel 2024 forte della crescita dell'anno scorso: l'Italia in Europa è ormai il suo secondo mercato di riferimento, alle spalle della sola Inghilterra dove Nissan ha la produzione. "Il 2023 per noi ha rappresentato un anno di fortissima crescita. Nell'anno fiscale che abbiamo appena chiuso cresciamo del 34% rispetto al precedente, trainati dal lancio dei nuovi prodotti elettrificati. Un 34% in più che ha portato Nissan a superare le 44mila unità vendute e per la prima volta essere il secondo mercato per volumi in Europa. Grazie all'ingresso nel mercato delle nuove versioni, con Juke e quelle che avremo per altri modelli della nostra gamma, prevediamo una ulteriore crescita". Una dinamica di crescita che, sottolinea Toro, non sarà frenata da problematiche legate alla logistica.