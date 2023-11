Nuovi raid su Gaza, si alza un'enorme nuvola di fumo

Gaza (Striscia di Gaza), 6 nov. (askanews) - Un'enorme nuvola di fumo si alza sul nord della Striscia di Gaza dopo l'ennesimo attacco israeliano via aria. Intanto i carri armati dell'esercito israeliano si stanno muovendo all'interno del territorio palestinese assediato. Secondo l'emittente del Qatar Al Jazeera l'esercito israeliano ha bombardato il sistema di pannelli solari di un edificio nel complesso ospedaliero di Al Shifa a Gaza.

Nei giorni scorsi numerosi pannelli solari sui tetti degli edifici, in particolare nella città di Gaza, sono stati distrutti dai bombardamenti israeliani per eliminare una delle rimanenti fonti di energia.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di non interrompere l'offensiva a Gaza nonostante le crescenti richieste internazionali per un cessate il fuoco. L'obiettivo è eliminare Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre che ha provocato 1.400 morti in Israele, con oltre 240 israeliani sono ancora ostaggi del gruppo estremista palestinese.