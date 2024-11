Nuovi raid a Gaza City, colpita una scuola che ospitava sfollati

Roma, 27 nov. (askanews) - Nuovo attacco israeliano a Gaza City, a poche ore dall'accordo di tregua in Libano tra Israele e Hezbollagh, è stata colpita una scuola ad al-Tabieen che ospitava gli sfollati. Persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Secondo medici di Gaza, gli ultimi raid militari nella Striscia hanno ucciso 15 persone; tra le vittime figurano due figli di un ex portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum.

Secondo un alto funzionario, il gruppo sarebbe pronto a raggiungere un cessate il fuoco anche nella Striscia di Gaza. "Abbiamo informato i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia che Hamas è pronto per un accordo di cessate il fuoco e per un serio accordo di scambio di prigionieri", ha dichiarato alla France presse, accusando però Israele di ostacolare un accordo.