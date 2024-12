Nuova collezione per Blauer, "pensata per le persone reali"

Milano, 4 dic. (askanews) - Una collezione che vuole unire innovazione, performance e design per offrire una moda urbana, in linea con la vita contemporanea. Blauer ha presentato Milano i capi per l'autunno inverno 2025-26, che si rivolgono a un pubblico sempre più vasto. "Nella collezione - ha spiegato ad askanews Enzo Fusco, presidente di FGF Industrie Spa - abbiamo creato quattro temi ben precisi per le esigenze del cliente, o più ricercato, che vuole un capo un po' più ricercato, o del cliente che magari non vuole prendersi solo il piumino, vuole qualcosa altro, o vuole delle cose leggere e pratiche, perché poi siamo anche un po' legati alle temperature. Quindi direi che è una collezione che ci sta premiando molto, noi ci rinnoviamo sempre con i materiali, facciamo sempre molta ricerca. Tutte queste cose alla fine poi in qualche modo vediamo che ci premiano perché vestiamo le persone che tutti i giorni sono in strada".

Molto interessante proprio questo aspetto: la volontà di vestire persone reali, calate nella vita personale e lavorativa di tutti i giorni, con capi che traggono ispirazione anche dal mondo del lavoro. E in un contesto in cui il comparto della moda deve anch'esso fare i conti con la congiuntura economica, Blauer continua a investire.

"Io ho pensato di investire - ha aggiunto il presidente Fusco - mi hanno detto che sono pazzo, in effetti può essere anche vero, ma credo che nei momenti difficili ci siano anche dei momenti o delle opportunità, bisogna saperle cogliere. Noi probabilmente, avendo fatto sempre un prodotto con una qualità e con un prezzo giusto siamo stati molto premiati. Io credo in quello che faccio e gli utili fortunatamente li reinvesto in azienda e quindi stiamo facendo un stabilimento nuovo stiamo aprendo dei negozi perché secondo me servono tantissimo a far capire chi è Blauer, l'immagine di un'azienda come la nostra, se la vedi in un monobrand è un conto, se lo vedi in mezzo ad altri marchi è un'altra cosa".

L'obiettivo dell'azienda, che è ancora un'impresa famigliare, è quello di continuare crescere sui mercati internazionali, portando il brand a competere con i colossi globali. E farlo con spirito pratico pensando a persone reali nella vita di tutti i giorni a noi sembra ancora più intrigante.