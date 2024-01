Nuova bufera su sottosegretario Delmastro, per lo "sparo di Capodanno"

Roma, 2 gen. (askanews) - Nuova bufera sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, dopo la festa della notte di Capodanno a Rosazza, vicino Biella a cui era presente e in cui è stato sparato un colpo di pistola. Il colpo ha ferito il genero di un agente della scorta di Delmastro. È partito da un mini revolver che aveva con sé un deputato sempre di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo.

Delmastro è già nel mirino delle opposizioni perché rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti nel caso dell'anarchico Cospito.

In una nota, il partito della premier Giorgia Meloni afferma che l'episodio di Capodanno non ha "alcuna rilevanza politica" poiché si tratta solo "di un fatto di cronaca", ma "Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari da parte dell'onorevole Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti". Pozzolo nel frattempo si è rifiutato di sottoporsi al test che potrebbe rivelare la presenza di polvere da sparo sui suoi vestiti.

Ma chi ha sparato? Si dice "basita" da parte sua Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario e sindaca di Rosazza dove si è svolto l'episodio, che parla in un'intervista a Sky TG:

"Assolutamente non ho sentito l'onorevole Pozzolo. Mio fratello non c'era, mi ha riferito, ma io ero già andata via. Mi ha detto che stava caricando la macchina. Io per prima avevao cominciato a portare via i bicchieri, la festa era finita e si stava rassettando".

Per le opposizioni il problema è la presenza stessa di una pistola alla festa.

Per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Capodanno "mentre gli italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni di Baglioni e de Gregori, il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia spara!". "In attesa che tolgano il porto d'armi al deputato pistolero, mi auguro che Delmastro se ne vada il prima possibile dal Governo".

Per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, "Non potevamo immaginare che la passione per le armi del partito di Giorgia Meloni fosse tale che i deputati se le portano cariche alle feste di Capodanno con i sottosegretari. Poi però succede che parte un colpo e ferisce il genero di un agente della scorta del sottosegretario Delmastro. Sì, proprio lo stesso che passava informazioni riservate al suo coinquilino per usarle contro l'opposizione. Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale."