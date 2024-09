Numa canta "Mi manchi" e rende omaggio a Loredana Bertè

Roma, 18 set. (askanews) - Numa canta "Mi manchi" e rende omaggio alla grande regina del pop rock italiano Loredana Bertè. La cover è stata arrangiata da Phil Palmer e Max Minoia. Annoverato tra i brani più cult di Loredana Bertè, il testo di fu scritto dalla stessa Loredana per essere dedicato al marito dell'epoca Bj rn Borg, alla fine della loro relazione. Una dichiarazione d'amore intensa e sincera, di chi sa già di aver perso in partenza. La parte musicale fu scritta e arrangiata da Mauro Paoluzzi, produttore delle più grandi cantanti del panorama italiano come Gianna Nannini, Patty Pravo e Anna Oxa.

"Mi manchi", pubblicato nel 1993, è stato un brano amato da molti inclusa Numa, che condivide con Paoluzzi un'amicizia e una collaborazione artistica di lunga data che oggi li unisce nuovamente nella realizzazione di questa importante produzione musicale, insieme a Phil Palmer. Dichiara Numa: "Trovo che questo testo scritto da Loredana sia assolutamente struggente; parla infatti della forza di un amore non più corrisposto ma comunque incondizionato e totalizzante che non conosce né strategie né inutile orgoglio. Ho sempre riscontrato una immensa dignità nell'avere rispetto per i propri sentimenti, anche qualora non vengano ricambiati, nel dichiararsi apertamente anche quando una relazione sta andando in crisi, perché è impossibile arginare il richiamo del cuore ed è giusto che ci sia sempre in ciascuno la speranza di una rinascita, piuttosto che soccombere ad un fallimento. E se alla fine di tutto una storia d'amore non riesce comunque ad andare avanti, è giusto accettarlo sapendo di non aver lasciato nulla di intentato".