Nucleare, Orsini: "Chiesto di inserire sperimentazione in Manovra"

Capri, 12 ott. (askanews) - "La sperimentazione del nucleare in Italia abbiamo chiesto che venga messa nella legge di bilancio perché è il primo sintomo che il paese investe in una tecnologia, della terza e quarta generazione nucleare, che è sicura, non è più le vecchie centrali nucleari, ma microreattori che sono sicuri, è l'energia del futuro". Così Emanuele Orsini Presidente Confindustria, parlando a Capri (Napoli) al 39esimo convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

"Noi siamo per il mix energetico, quindi fonti rinnovabili benissimo, abbiamo l'esigenza di incrementarle, però in un bagno di realtà oggi sentivo che il 40% è ancora fonte gas e il 20% stiamo comprando dalle centrali nucleari francesi. Quindi un 60% a luglio del mix energetico è composto da questi due dati. Senza se e senza ma bisogna correre sul nucleare", conclude Orsini.