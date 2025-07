Nucleare, Iran dice di non avere una data per l'incontro con gli Usa

Roma, 14 lug. (askanews) - L'Iran non esclude un incontro con gli Stati Uniti per i colloqui sul programma nucleare iraniano, ma sottolinea che non è stata ancora fissata "alcuna data". Esmail Baghai, portavoce del ministero iraniano degli Affari Esteri, ha dichiarato: "Al momento, non è stata ancora fissata una data, un'ora o un luogo specifici per questo (incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense Steve Witkoff). In risposta alla sua domanda sul coinvolgimento di più mediatori, desidero chiarire che non è così. Negli ultimi tre o quattro mesi, molti Paesi amici hanno cercato di usare la loro buona volontà per contribuire a risolvere la questione nucleare, e la nostra massima priorità è la revoca delle sanzioni oppressive".

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense Steve Witkoff hanno tenuto cinque round di colloqui da aprile, con la mediazione di mediatori omaniti, prima che Israele lanciasse un attacco a sorpresa contro l'Iran il 13 giugno, innescando la guerra durata 12 giorni durante la quale anche gli Stati uniti hanno bombardato alcuni siti iraniani in cui sospettano che la Repubblica islamica stesse costruendo armi nucleari. Teheran e Washington avrebbero dovuto incontrarsi il 15 giugno, ma i colloqui erano stati annullati a causa della guerra.