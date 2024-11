Nucleare, Calenda: suggerisco all'opposizione di lavorare insieme

Milano, 4 nov. (askanews) - "La Meloni dice un sacco di balle che hanno a che fare con la vita dei cittadini. Suggerisco all'opposizione di lavorare insieme su cose concrete come abbiamo fatto con l'automotive. Il prossimo anno siamo in recessione, il settore dell'auto sta crollando, e nessuno se ne sta occupando e io mi preoccupo molto perché sono posti di lavoro in meno". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a Milano per proseguire la raccolta firme sulla pdl popolare per il ritorno del nucleare in Italia.