Nozze gay in Thailandia, testo di legge passa prima lettura al Senato

Roma, 2 apr. (askanews) - I senatori della Thailandia hanno approvato la legge che legalizza le nozze omosessuali, già adottata dai deputati la settimana scorsa, legislazione pioniera nel sud-est asiatico, che potrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi.

La Camera alta ha adottato a larga maggioranza l'accordo a grandi linee del testo che autorizza le unioni tra due persone dello stesso sesso. Il testo passa ora in commissione per uno studio più approfondito, prima di un secondo e terzo voto, probabilmente prima di luglio, che consacrerà la sua adozione in Senato.

(IMMAGINI THAI PARLIAMENT CHANNEL)