Nordio: riduzione arretrati grande risultato, ringrazio magistratura

Roma, 22 gen. (askanews) - "A fronte di un organico di oltre 10.000 magistrati abbiamo una carenza di più di 1.500. Noi per la prima volta colmeremo questo divario entro il 2026": lo ha detto al Senato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

"È anche vero che per la prima volta, entro il 2026, noi colmeremo il numero dei magistrati previsti nell'ordinamento, che è sempre stato carente del 20%, è uno dei tanti obiettivi raggiunti, che produrrà effetti benefici sull'accelerazione dei processi", ha detto il Guardasigilli.

"Uno dei grandi risultati raggiunti è stata la riduzione degli arretrati, in relazione con gli impegni del Pnrr: ringrazio la magistratura, è stata la magistratura che lavorando in modo competente, tenace e duraturo ha contribuito a farci raggiungere questi obiettivi che sono fondamentali per ottenere il finanziamento".

"La riduzione dell'arretrato civile pendente al 2019, a fronte di un target atteso del -95% da raggiungere entro dicembre 2024, al 31 ottobre 2024 presso le Corti d'Appello era arrivato al 99,1%, mentre nei tribunali ordinari è stata registrata una riduzione del 91,7%", ha precisato Nordio.