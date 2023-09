Nordhausen (Germania est) "salva": candidato estrema destra secondo

Roma, 25 set. (askanews) - Erano in molti a temere che Nordhausen passasse alla storia politica tedesca come la prima città con un sindaco di estrema destra. E invece - scrive la stampa tedesca - la città di 40.000 abitanti della Turingia, Germania orientale, può tirare un sospiro di sollievo: contro tutte le previsioni nei sondaggi il candidato della AfD, Alternativa per la Germania, Joerg Prophet, è arrivato secondo con il 45,1% al ballottaggio per le comunali del 24 settembre; a vincere è stato il sindaco uscente, l'indipendente Kai Buchmann, che ha ottenuto il 54,9% delle preferenze, quasi 10 punti percentuali in più.

Una vittoria importante, tanto più che al primo turno il candidato di estrema destra aveva sbancato con oltre il 42%, contro Buchmann che aveva ottenuto solo il 23,7%. Quest'ultimo ha commentato: "Forse la valutazione iniziale che AfD era così sicura della sua vittoria, era sbagliata", ha tagliato corto.

Prophet, appariva favorito alle elezioni nella città situata vicino al Memoriale del campo di concentramento nazista Mittelbau-Dora, di cui è direttrice Anett Dremel, che aveva messo in guardia: "Semplicemente non vogliamo forzare i sopravvissuti e le loro famiglie che vengono a rendere omaggio a essere obbligate ad essere in presenza di qualcuno che diffonde chiare idee revisioniste".

Secondo una ricerca della Fondazione Ebert, l'8% dei tedeschi ha opinioni chiaramente di destra, in confronto al 2-3% registrato negli anni precedenti.