Nobel per la Pace all'attivista iraniana in carcere Narges Mohammadi

Milano, 6 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato a Narges Mohammadi, attivista e giornalista iraniana attualmente in carcere, "per la sua lotta per i diritti delle donne in Iran, la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti", è la motivazione del Comitato per il Nobel che si augura anche che l'attivista possa ritirare di persone l'onoreficenza.

Se le autorità iraniane prenderanno la decisione giusta, la rilasceranno - ha detto Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato Nobel - così potrà essere presente per ricevere questa onorificenza, che è ciò che ci auguriamo in primo luogo".