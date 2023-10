Nobel medicina per studi vaccini Covid, Oms: gran giorno

Milano, 2 ott. (askanews) - "Oggi è un grande giorno per la salute, un grande giorno per la scienza e un grande giorno per i vaccini". Così il presidente dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha commentato il Nobel per la medicina che ha premiato la ricerca sui vaccini. "Porgo le mie più sentite congratulazioni alla dottoressa Katalin Kariko e al dottor Drew Weissman, che oggi hanno vinto il premio Nobel per la fisiologia e la medicina, per il loro lavoro nello sviluppo della tecnologia che ha portato ai vaccini mNRA contro il Covid 19".

Un riconoscimento che sarà di aiuto a smorzare le bugie antiscientifiche anche secondo Olle Kaempe, vicepresidente comitato per il Nobel.

"Non so se gli anti vax cambieranno idea, in ogni caso io penso che dare un premio Nobel per i vaccini può convincere le persone che ancora esitano a essere sicuri che sia efficace e senza rischi".

I due ricercatori sono stati premiati in particolare per i loro studi sull'acido ribonucleico Rna applicati ai vaccini per la lotta al Covid-19.