Nissan: anteprima italiana del nuovo Qashqai al Salone Auto Torino

Milano, 14 set. (askanews) - Anteprima italiana per la terza generazione di Nissan Qashqai al Salone Auto di Torino. Il nuovo Qashqai si presenta con un design esterno ancora più moderno e slanciato, con frontale e gruppi ottici rinnovati. Nuovi anche gli interni, con materiali di qualità e finiture di pregio, sistemi di assistenza alla guida ancora più evoluti e l'infotainment con suite Google integrata.

"La grande novità credo che sia rappresentata dal fatto che tutte queste novità di prodotto non hanno aumento di listino in un momento in cui il mercato è più complicato. Siamo riusciti ad essere talmente competitivi che manteniamo il prezzo di listino. E lo facciamo su tutte quante le versioni soprattutto sul motore e-Power che sta decretando il successo di Qashqai che l'anno scorso ha chiuso al primo posto nel canale privato addirittura con più della metà dei clienti che scelgono e-Power", ha detto Marco Toro Presidente e Ad Nissan Italia.

Risparmio piacere di guida e accessibilità sono le tre parole d'ordine della tecnologia e-Power che offre il piacere di guida in elettrico ma senza l'ansia di ricarica grazie a un motore termico che alimenta la batteria. Dal lancio nel 2022 in Italia sono state vendute oltre 21.600 auto con questa tecnologia che attira anche nuovi clienti.

"Continuiamo a essere su una clientela che da un lato ci prende dal basso, quindi le vetture tradizionali compatte e medie. Dall'altro lato dall'alto di gamma: l'80% delle versioni che vendiamo è alto di gamma quindi sicuramente anche oggi i clienti di segmenti più premium vengono su Qashqai", ha aggiunto T.

Con la nuova generazione Qashqai punta a consolidare la sua posizione di leader del mercato. In Italia Qashqai è il crossover più venduto di sempre, il modello C-Suv più venduto a cliente privato nel 2023 e il secondo più venduto su tutti i canali nei primi otto mesi del 2004 con oltre 14mila unità immatricolate.

Nuovo Qashqai è disponibile in 5 allestimenti fra cui il nuovo N-Design I prezzi partono da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-POWER con rate a partire da 159 euro al mese.