New York, manifestazioni contro e pro Trump fuori dal tribunale

New York City, 10 gen. (askanews) -Manifestazioni fuori da un tribunale di New York dove si attendeva la decisione del giudice sul caso Stormy Daniels. Da una parte alcuni manifestanti hanno mostrato cartelli con scritto "Trump colpevole", uno addirittura si è travestito con una parrucca bionda, imitandolo; dall'altra parte della strada alcuni sostenitori hanno invece espresso solidarietà al presidente eletto, sostenendone l'innocenza e parlando di "cospirazione" nei suoi confronti.

Il giudice Juan Merchan ha condannato Trump per 34 capi di imputazione legati alla falsificazione di documenti aziendali ma ha chiarito che non sconterà alcuna pena e non andrà in carcere.

Trump diventa così il primo ex presidente condannato per un crimine e il primo a entrare in carica con una condanna. A maggio una giuria lo aveva giudicato colpevole per aver pagato 130.000 dollari in nero a una ex pornostar, Stormy Daniels, per assicurarsi il suo silenzio su una presunta relazione sessuale tra i due, poco prima delle elezioni del novembre 2020. Trump aveva fatto falsificare i documenti per nascondere il pagamento.

Il presidente eletto ha cercato di ritardare e bloccare la sentenza, prima della cerimonia d'inaugurazione, ma anche la Corte Suprema si è rifiutata di intervenire sul caso, vanificando gli sforzi dei suoi legali.