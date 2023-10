New York, manifestazione pro Palestina blocca Grand Central Station

New York, 28 ott. (askanews) - Centinaia di persone sono state arrestate a New York Citiy durante una manifestazione a Grand Central Station, organizzata da un movimento ebraico contro i bombardamenti di Israele su Gaza. Secondo la polizia gli arresti sono stati almeno 200 mentre gli organizzatori parlano di oltre 300 fermati.

I dimostranti sono arrivati in migliaia e hanno bloccato il traffico del grande snodo inscenando un sit in pacifico. I partecipanti erano per lo più ebrei newyorchesi, giunti all'appello del gruppo Jewish Voice for Peace-New York City. Secondo gli organizzatori è stata "la più grande manifestazione di disobbedienza civile che New York abbia visto da vent'anni a questa parte". I dimostranti portavano felpe nere con le scritte "Not In Our Name" e "Cease Fire Now" stampate in bianco.