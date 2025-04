Netanyahu: Ungheria coraggiosa nell'abbandonare "la corrotta CPI"

Budapest, 3 apr. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita a Budapest, ha elogiato la decisione dell'Ungheria di ritirarsi dalla Corte penale internazionale (CPI) e di opporsi a un'organizzazione che ha definito "corrotta". "Hai preso una posizione coraggiosa e di principio e ti ringrazio, Viktor", ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa insieme al suo omologo e alleato Viktor Orban.

"Questo non è importante solo per noi, è importante per tutte le democrazie. È importante opporsi a questa organizzazione corrotta" ha dichiarato.

L'Ungheria avvia proprio oggi la procedura per ritirarsi dalla Corte penale internazionale, ha annunciato l'amministrazione di Orban. La visita del primo ministro israeliano, sul quale pende un mandato d'arresto emesso dalla CPI, è stata criticata dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock: "Questo è un brutto giorno per il diritto penale internazionale", ha affermato durante un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles.