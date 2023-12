Netanyahu: Israele combatte su tutti i fronti, guerra durerà mesi

Tel Aviv, 31 dic. (askanews) - Israele sta "combattendo su tutti i fronti" una guerra che durerà ancora per molti mesi, fino a che tutti gli obbiettivi non saranno stati raggiunti: lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa.

"Ci assicureremo che Hamas non possa continuare ad essere una minaccia per Israele" ha ribadito Netanyahu, secondo il quale l'obbiettivo principale - oltre alla distruzione delle milizie palestinesi - è di riportare a casa gli ostaggi israeliani.