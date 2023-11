Netanyahu: distruggeremo Hamas, no a tregua senza rilascio degli ostaggi

Roma, 3 nov. (askanews) - Non ci sarà alcun cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza fino a quando gli ostaggi non saranno stati rilasciati da Hamas. Lo ha chiarito il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu dopo aver incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken in visita in Israele.

"Non cederemo finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi: distruggere Hamas, riportare a casa i nostri ostaggi e restituire la sicurezza ai nostri cittadini e ai nostri bambini", ha dichiarato Netanyahu.