Netanyahu: "Attentato a Trump, un attacco agli Usa e alla democrazia"

Roma, 15 lug. (askanews) - Non solo un attacco a Donald Trump, ma "un attacco a un candidato alla presidenza degli Stati Uniti e all'America". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l'attentato a Trump durante un comizio in Pennsylvania sabato 13 luglio.

"Come tutti gli israeliani, io e mia moglie Sara siamo rimasti scioccati dal terribile attentato alla vita del (ex, ndr) presidente Donald Trump. Non è stato solo un attacco a Donald Trump, questo è stato un attacco a un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, questo è stato un attacco all'America. È stato un attacco alla democrazia, è stato un attacco a tutte le democrazie. A nome mio, della mia famiglia, del governo e del popolo israeliano, auguriamo al presidente Trump una pronta guarigione, una buona salute e tanta forza".