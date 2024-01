Netanyahu: addolorato per soldati morti, combatteremo per loro

Milano, 23 gen. (askanews) - "Questo è uno dei giorni più duri dall'inizio della guerra". Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato la notizia della morte di 21 soldati dello Stato ebraico in un'esplosione nel sud di Gaza che ha fatto crollare due edifici.

"Voglio dare forza alle preziose famiglie degli eroi caduti sul campo di battaglia. So che per queste famiglie le loro vite cambieranno per sempre. Sono addolorato per i nostri soldati che sono morti. L'esercito ha iniziato a indagare sul disastro. Dobbiamo imparare la lezione e fare di tutto per garantire la vita dei nostri soldati. Nel loro nome e per la nostra stessa vita, non smetteremo di combattere fino alla vittoria totale", ha commentato.