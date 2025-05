Nespresso e il Caffè Florian, da Venezia per assaporare l'Italia

Venezia, 8 mag. (askanews) - Una nuova miscela di caffè per raccontare il Florian, luogo simbolo di Venezia e della cultura italiana nel mondo. Nespresso ha presentato una nuova edizione limitata dedicata proprio al Caffè Florian, che vuole esprimere il gusto del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.

"La collaborazione tra Nespresso e Cafe Florian - ha detto ad askanews Mariangela Capolupo, Brand and Communication manager di Nespresso Italia - sicuramente è di grandissimo valore: per noi è un modo per celebrare la storia e la tradizione del caffè storico italiano. Sono due anime che a modo proprio e anche in tempi diversi nella storia hanno voluto creare proprio un'esperienza innovativa e di altissima qualità per i propri clienti e le proprie clienti. E in questo si sono incontrati ed è proprio da questo concetto di esperienza che siamo voluti a partire".

Il Florian, affacciato su piazza San Marco, è il più antico caffè ancora in attività del mondo e rappresenta plasticamente la storia e il piacere del caffè. "Al Florian - ha aggiunto Stefano Stipitivich, direttore artistico dello storico Caffè - faccio un viaggio nella storia ed è quello che ci ha unito al Nespresso. Nespresso è fatto di storia, di tradizioni, di sensibilità, di innovazione, come il Florian. Il Florian ha sempre cercato di mantenere il passo con la realtà del mondo che ci circonda, grazie all'arte, grazie alla sensibilità, grazie a quello che diamo ai nostri clienti. Nespresso è stato un matrimonio perfetto di equilibrio tra storia, tradizioni e innovazione".

Un matrimonio che parte da Venezia e dall'Italia, ma che vuole raggiungere tutto il mondo. "Sono 26 i Paesi che lanciano questo bellissimo progetto, Nespresso Caffè Florian - ha detto ancora Capolupo - e quindi daremo veramente a diversi Paesi nel mondo la possibilità non solo di degustare questo caffè dal profilo elegante, ma anche di vivere e di essere trasportati in questa bellissima esperienza direttamente da casa. Per noi è veramente un tributo all'amore degli italiani per il caffè, alla nostra storia, alla nostra tradizione".

Nespresso Caffè Florian presenta note di legno aromatico, cioccolato fondente, frutta secca e spezie brune. Un caffè dal gusto intenso con una crema color nocciola, morbida e persistente. Che vuole portare con sé anche un tocco di suggestione che va oltre lo spazio e il tempo. "Io posso prendere una capsula di Nespresso - ha concluso Stipitivich - inserirla, lasciare che lentamente il caffè coli e posso, soccchiudendo gli occhi, immaginare di essere seduto sui divanetti rossi del caffè Florian, il caffè più antico e più bello del mondo".