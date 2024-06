Neos, inaugurato il nuovo volo tra Palermo e New York

Malpensa, 10 giu. (askanews) - È decollato sabato 8 giugno da New York il primo volo diretto di Neos per Palermo, nuova tratta della compagnia aerea del gruppo Alpitourworld che ora collega l'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi con il JFK. "Credo che New York sintetizzi bene una sorta di nuovo corso di Neos - ha detto ad askanews Carlo Stradiotti, amministratore delegato della compagnia - che parte da destinazioni prettamente turistiche e poi lavora per agganciarne altre non squisitamente dedicate all'attività dei tour operator nazionali ed esteri, con cui ovviamente continuiamo a lavorare e che rappresentano la clientela fondamentale per la compagnia. Per questo volo per New York da Palermo, sono contentissimo di avere visto il primo transito nel capoluogo siciliano, è un altro passo in avanti molto importante nella nostra prospettiva di sviluppo".

La Sicilia rappresenta ovviamente una regione rilevante per i flussi turistici in entrata, ma è significativa anche in termini di outgoing e il progetto è stato sostenuto fin dall'inizio dalle istituzioni regionali e dallo stesso aeroporto palermitano. "Il volo Palermo-New York - ha aggiunto Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos - è un ulteriore sviluppo del network di Neos, ma soprattutto è un altro pezzo che si aggiunge al puzzle di quel lavoro sull'incoming che Neos sta facendo per sviluppare sempre di più quello che è il servizio turistico del nostro bel Paese da destinazioni estere verso l'Italia".

Si tratta inoltre dell'unico volo dalla Sicilia agli Stati Uniti che sarà attivo per l'intera stagione estiva e che verrà riconfermato per il prossimo anno. Ma non solo. "Mi fa piacere in occasione del primo volo - ha detto ancora Stradiotti - annunciare il programma del 2025 che vede prima il mantenimento, l'inserimento di una terza frequenza e quindi una prospettiva di ulteriore sviluppo, perché abbiamo capito come questo tipo di servizio sia importante e gradito dal mondo imprenditoriale sia in Sicilia che negli Stati Uniti. Ci sono ottime prospettive per una destagionalizzazione del prodotto turistico siciliano e crediamo che il mercato americano possa fare molto in questa direzione".

L'obiettivo per Neos per l'estate 2024 è di trasportare sulla rotta 20mila passeggeri e per la compagnia di Alpitour si tratta del terzo volo verso il Nord America dopo quelli che collegano Malpensa alla stessa New York e a Toronto. "Le vendite sul Palermo New York e sulla rotta verso gli Stati Uniti - ha concluso Sarnataro - hanno avuto un buon advance booking e questo riflette un po' l trend generale di ciò che vediamo sull'estate per tutte le destinazioni. Quindi un buon advance booking e un aumento di circa il 10% rispetto a quello che era i volumi dell'anno scorso. Quindi siamo molto contenti di come sta andando l'estate e speriamo che possa continuare anche su quello che ha il prenotato sotto data".

Il nuovo volo sarà adibito non solo ai passeggeri, ma anche al trasporto merci, con una disponibilità pari a 10 tonnellate per ogni tratta. Entro il 2025 inoltre Neos acquisirà tre nuovi Boeing 737-8 MAX, per una flotta che raggiungerà un totale di 19 aerei.