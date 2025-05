Nell'ex università di Leone XIV, dove per tutti il Papa è "Bob"

Villanova, 10 mag. (askanews) - Il campus di Villanova è esploso di gioia all'elezione di Robert Prevost alla più alta carica della Chiesa cattolica: qui nell'università a qualche chilometro da Filadelfia il nuovo Papa ha studiato, influenzato dal pensiero di Sant'Agostino che guida gli studi del campus, prima di salire i gradini del Vaticano. Ai tempi, per tutti, era "Bob".

"Quando hanno detto: 'Cardinale Prevost', ci siamo scatenati, Tutti gridavano di gioia - dice Jaisy Josep una professoressa di teologia - E poi ho guardato e c'era un anziano agostiniano seduto vicino, ed era sopraffatto dall'emozione. Quello è come suo fratello, Bob, che ora è il Papa".

Una emozione raccontata da padre Robert Hagan.

"Ho conosciuto l'allora padre Bob, che per me è stato un fratello - ha detto - È molto intelligente. È molto capace. Ma anche molto affabile, molto avvicinabile. E così ha incoraggiato me e la mia vocazione".

Nato a Chicago, Robert Prevost ha studiato matematica a Villanova, il primo college americano di tradizione agostiniana, dove si è formato seguendo gli insegnamenti dell'autore de "La città di Dio" e "Le confessioni".